Continúan las labores de refresco y control del incendio de Carcastillo
Continúan este miércoles las labores de refresco y control del incendio de Carcastillo, que ayer martes por la noche continuaba en situación de perimetrado.
Según han informado desde el Gobierno foral, los bomberos que han trabajado durante la noche en el lugar están siendo relevados de manera progresiva desde las 8 horas. Los efectivos desplegados realizarán durante la mañana de este miércoles labores de refresco y control de puntos calientes.
A última hora ayer martes, desde el Ejecutivo foral comunicaron que el incendio evolucionaba "favorablemente" y que se mantenía en situación de perimetrado. Durante la tarde, debido a fuertes vientos, se produjo alguna reignición, que fue "solventada sin problemas".
El incendio ha afectado a una superficie total de 220 hectáreas, 182 de las cuales corresponden a pino Alepo, tanto de repoblación como monte natural, según datos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
