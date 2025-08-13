Zarrakazteluko sutea freskatzen eta kontrolatzen jarraitzen dute
Gauean bertan lan egin duten suhiltzaileei txandaka egiten zaie lan 8:00etatik. Suhiltzaileek freskatze-lanak eta puntu beroen kontrola egingo dituzte asteazken goizean.
Zarrakazteluko sutea freskatzeko eta kontrolatzeko lanek jarraituko dute asteazken honetan. Izan ere, atzo gauean oraindik ere sutea perimetro-egoeran zegoen.
Foru Gobernutik jakinarazi dutenez, gauean bertan lan egin duten suhiltzaileei txandaka eragiten ari zaie 8:00etatik. Suhiltzaileek freskatze-lanak eta puntu beroen kontrola egingo dituzte asteazken goizean.
Azken orduan, atzo, asteartea, Foru Gobernutik jakinarazi zuten sutea "hobera" egiten ari zela eta perimetro-egoeran zegoela. Arratsaldean, haize bortitzaren ondorioz, suren bat piztu zen, eta "arazorik gabe konpondu zen".
Suteak 220 hektareako azalera hartu du, eta horietatik 182 Alepo pinuak dira, baso-berritzeak zein mendi naturalak, Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak emandako datuen arabera.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Baso-suteen erdia baino gehiago nahita eragindakoak izaten dira
Azken orduetan hainbat pertsona atxilotu dituzte baso-sute ezberdinen erantzule gisa, Avilako suhiltzaile bat, kasu, 2.200 hektarea baino gehiago erre baitzituen, antza, lana lortu asmoz.
Gasteizko kaleetan bizi diren berrogeita hamar bat maliar, asiloa noiz tramitatzeko zain
Maliko 50 bat asilo-eskatzaile kalean bizi dira, Arabako hiriburuan, izapideak hasteko hitzordua lortu bitartean. Arabako Bolikostarren Elkarteak aldi baterako bizitegi-irtenbideak eskatu ditu.
Kontrolpean da Errioxan piztu eta Bastidara iritsi zen sutea
Errioxako San Pelaio mendian piztu zen sua, eta ordubete pasatxoan egin zuen salto Arabara, haizearen eraginez.
Errioxan piztutako baso-sute bat Arabara iritsi da
Errioxako Gimileo herrian piztu da sua, baina Araban sartu da makaldi batetik. Hori dela eta, Guardiako suhiltzaileak bertaratu dira, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko.
Dozena bat baso-sute baino gehiago Espainia kiskaltzen ari dira, eta gutxienez bi hildako utzi dituzte
Sute gehienak Gaztela eta Leonen (5.000 pertsona baino gehiago daude etxetik kanpo) eta Ourensen (Galizia) piztu dira, baina Tres Cantosen (Madril), Navalmoralejon (Toledo) eta Tarifan (Cadiz) ere sute handiak izan dira.
Elkarretaratze jendetsua egin dute Pobesen Viloriako hilketa salatzeko
Kartzelara bidali du epaileak Vilorian 34 urteko gizon bat hiltzeagatik atxilotutako gaztea. Erriberagoitiko udalak ezarritako hiru dolu-egunetako lehena da gaurkoa, eta gaur iluntzean elkarretaratzea egin dute herritarrek.
Ezkaba mendiaren magalean aurkitu dute joan den ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonaren gorpua
Gorpua toki malkartsu batean dagoenez, erreskate helikopteroa beharko da gorpua bertatik ateratzeko, ondoren autopsia egiteko.
Dozenaka pertsonak Urumea ibaia garbitu dute "altxorraren bila" berezi batean
Aste Nagusiko egitaraua zabala da eta hiriko txoko guztietara zabaltzen da. Gaur, Loiola auzoan, 40 pertsona sartu dira urumea ibaian 15 kanoatan, "altxorraren bila" original batean parte hartzeko. Helburua ibaia garbitzea zen, eta parte-hartzaileek mota guztietako hondakinak aurkitu dituzte.
Fuenmayorreko kanpalekuan oporretan zegoen 7 urteko ume bizkaitar bat hil da
Errioxako Gobernuak ez du heriotzaren zergatiaren berri eman, baina baztertu egin du bero-kolpe batengatik edo istripu batengatik izan denik. Haurra Sestao River futbol taldeko jokalaria zen.