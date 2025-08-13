SUTEA
Zarrakazteluko sutea freskatzen eta kontrolatzen jarraitzen dute

Gauean bertan lan egin duten suhiltzaileei txandaka egiten zaie lan 8:00etatik. Suhiltzaileek freskatze-lanak eta puntu beroen kontrola egingo dituzte asteazken goizean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zarrakazteluko sutea freskatzeko eta kontrolatzeko lanek jarraituko dute asteazken honetan. Izan ere, atzo gauean oraindik ere sutea perimetro-egoeran zegoen.

Foru Gobernutik jakinarazi dutenez, gauean bertan lan egin duten suhiltzaileei txandaka eragiten ari zaie 8:00etatik. Suhiltzaileek freskatze-lanak eta puntu beroen kontrola egingo dituzte asteazken goizean.

Azken orduan, atzo, asteartea, Foru Gobernutik jakinarazi zuten sutea "hobera" egiten ari zela eta perimetro-egoeran zegoela. Arratsaldean, haize bortitzaren ondorioz, suren bat piztu zen, eta "arazorik gabe konpondu zen".

Suteak 220 hektareako azalera hartu du, eta horietatik 182 Alepo pinuak dira, baso-berritzeak zein mendi naturalak, Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak emandako datuen arabera.

