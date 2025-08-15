Extinguido el incendio forestal de Carcastillo que ha estado activo seis días

Los Bomberos de Navarra han logrado extinguir este viernes el incendio de Carcastillo que se inició por "acción humana" el pasado sábado, por lo que ha estado activo seis días.



Según han informado fuentes de SOS Navarra, el fuego se ha extinguido a las 13:00 horas de este viernes y se han retirado a sus parques los efectivos de bomberos que han estado trabajando durante esta mañana en el lugar.



El incendio provocó que el Gobierno foral declarara el nivel 2 de Emergencia y tuviera que hacer uso de los medios del Gobierno español para controlar el fuego, que ha afectado a 220 hectáreas, la mayoría de pino Alepo.



Hasta el lunes no se logró perimetrar y estabilizar el fuego que ya fue controlado el miércoles.



El Gobierno de Navarra ha reactivado este viernes la Orden Foral que restringe actividades agrícolas tras dos días de "ventana" en la que se han podido realizar ciertas actividades. En Navarra el riesgo de incendio sigue siendo muy alto o extremo.