Sei egunez aktibo egon den Zarrakazteluko baso-sutea, itzalita

Astelehenera arte ez zen lortu asteazkenean kontrolpean izan zuten sua inguratzea eta egonkortzea. Nafarroan sute-arriskua oso handia edo muturrekoa da oraindik.

Nafarroako suhiltzaileak, artxiboko irudi batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako suhiltzaileek Zarrakazteluko sutea itzaltzea lortu dute ostiral honetan. Sutea larunbatean hasi zen, "giza ekintzagatik", eta sei egun eman ditu piztuta.

SOS Nafarroako iturriek jakitera eman dutenez, sua ostiral honetako 13:00etan itzali dute, eta gaur goizean lanean aritu diren suhiltzaileak parkeetara itzuli dira.

Horren ondorioz, Foru Gobernuak Larrialdiko 2. maila ezarri zuen, eta Espainiako Gobernuaren baliabideak erabili behar izan zituen sua kontrolatzeko. 220 hektarea erre ditu, pinuz betetakoak gehienak.

Astelehenera arte ez zuten lortu asteazkenean kontrolatu zuten sua inguratzea eta egonkortzea.

Nafarroako Gobernuak nekazaritza jarduerak mugatzen dituen Foru Agindua ezarri du berriro, bi eguneko "leihoa" utzi ostean. Nafarroan sute-arriskua oso handia edo muturrekoa da oraindik.

