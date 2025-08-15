La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en Legazpi (Gipuzkoa), localizado en la mañana de este viernes. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los familiares habían interpuesto una denuncia por su desaparición el pasado miércoles.

Según ha podido saber EITB, podría tratarse de un crimen. El cuerpo ha sido hallado en un edificio de la localidad guipuzcoana.

Poco antes de las siete de la mañana, la Policía vasca recibió un aviso sobre la posible presencia de un cuerpo sin vida en el municipio guipuzcoano. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Ertzain-etxea de Deba Urola en funciones de protección ciudadana, así como personal médico, que confirmó el fallecimiento.

Tras la llegada de la Comisión Judicial y el levantamiento del cadáver, la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para determinar las circunstancias y causas de la muerte.