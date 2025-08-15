GERTAERA
Gizon baten gorpua aurkitu dute Legazpin

EITBk jakin duenez, hilketa bat izan daiteke. Gorpua Gipuzkoako udalerriko eraikin batean aurkitu dute, senideek haren desagerpena salatu eta bi egunera.

EITB

Ertzaintzak ikerketa abiatu du Legazpin (Gipuzkoa) ostiral goizean gizon baten gorpua aurkitu ondoren. Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, asteazkenean salatu zuten desagerpena senideek.

EITBk jakin duenez, hilketa bat izan daiteke. Gipuzkoako udalerriko eraikin batean aurkitu dute gorpua.

Goizeko zazpiak baino lehentxeago eman diote Ertzaintzari Gipuzkoako udalerri horretan egindako aurkikuntzaren berri. Deba Urolako ertzain-etxeko patruilak eta mediku bat bertaratuta, hilda zegoela baieztatu besterik ezin izan dute egin.

Batzorde Judiziala iritsi eta gorpua jaso ondoren, Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotza hori zerk eragin duen argitzeko.

