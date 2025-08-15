Bilbao
Juan Mari Aburto ha bailado un año más el tradicional aurresku de honor

Arresku de honor de Juan Mari Aburto
18:00 - 20:00
Juan Mari Aburto. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Juan Mari Aburtok ohorezko aurreskua dantzatu du aurten ere

Última actualización

Como cada año, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha bailado el tradicional aurresku de honor en el día de la Virgen de Begoña. A pesar del calor, Aburto no ha querido faltar a la cita anual.

Juan Maria Aburto Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

