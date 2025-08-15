Bilbo
Juan Mari Aburtok ohorezko aurreskua dantzatu du aurten ere

Arresku de honor de Juan Mari Aburto
18:00 - 20:00
Juan Mari Aburto. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Urtero bezala, Bilboko alkateak ohorezko aurreskua dantzatu du Begoñako Ama Birjinaren egunean. Beroa handia izan bada ere, alkateak ez du hutsik egin nahi izan.

