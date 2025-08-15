La Amatxu de Begoña recibe hoy la visita de miles de devotos peregrinos
La Basílica de Begoña espera recibir hoy a miles de personas para honrar a la patrona de Bizkaia. Los más madrugadores han llegado al templo a primera hora de la mañana, cuando todavía era de noche.
Hallado el cadáver de un hombre en Legazpi
Según ha podido saber EITB, podría tratarse de un crimen. El cuerpo sin vida ha sido encontrado en una vivienda de la localidad guipuzcoana, dos días después de que sus familiares denunciaran su desaparición.
El tradicional "Festara" vuelve a emocionar a los donostiarras
Poco antes de la medianoche, a las puertas de la sociedad Gaztelubide de la Parte Vieja donostiarra, una multitud se ha dado cita para vibrar con el tradicional "Festara". Se trata de una de las citas imprescindibles de la Semana Grande donostiarra.
Bilbao activa un protocolo específico contra agresiones racistas en Aste Nagusia
Como parte de su campaña Respeto Nagusia, el Ayuntamiento de la capital vizcaína pondrá en marcha un año más el protocolo específico de asesoramiento y actuación ante agresiones racistas.
Euskadi homenajeará a los pelotaris de cesta punta por su labor como "embajadores"
Con motivo del Día de la Diáspora Vasca, Markina-Xemein acogerá una serie de actos presididos por el lehendakari Imanol Pradales.
Hoy entran en vigor las primeras medidas para moderar el consumo de agua en Iparralde
Ante la falta de lluvias, la Prefectura tomará las mismas medidas que en 2022, comenzando este viernes por la tarde.
Los incendios de España arrasan más de 116.000 hectáreas en una semana y obligan a evacuar a 10.000 personas en Galicia y Castilla y León
La ola de calor complica la extinción de los 38 focos activos en la península y Baleares. El fuego deja ya tres víctimas mortales y seis heridos graves, mientras más de 25.000 bomberos trabajan sin descanso para frenar el avance de las llamas.
EHU mantiene su posición entre las 400 mejores universidades del mundo
La Universidad de Navarra ha subido un escalafón y se coloca entre las mejores 500 universidades del mundo. La Universidad de Burdeos del que depende el campus de Baiona, se sitúa entre las mejores 300.
Se cumplen 40 años del accidente pirotécnico que cambió los protocolos de seguridad de los fuegos artificiales
El 14 de agosto de 1985, miles de personas disfrutaban de los fuegos artificiales en la víspera del día grande de la Semana Grande donostiarra. Una espoleta de una carcasa de una "bomba japonesa" falló y en vez de salir hacia arriba, explotó entre la gente. Un niño de 6 años murió y 130 personas resultaron heridas.
El Aita Mari inicia una nueva misión coincidiendo con el endurecimiento de la política migratoria europea
La ONG Salvamento Marítimo Humanitario denuncia que esta nueva legislación legitima devoluciones ilegales y dificulta las tareas de rescate en el Mediterráneo Central.