Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Amatxu de Begoña recibe hoy la visita de miles de devotos peregrinos

Peregrinación a la basílica de Begoña
18:00 - 20:00
La Basílica de Begoña, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Begoñako Amak milaka erromesen bisita jasoko du gaur

Última actualización

La Basílica de Begoña espera recibir hoy a miles de personas para honrar a la patrona de Bizkaia. Los más madrugadores han llegado al templo a primera hora de la mañana, cuando todavía era de noche.

Bilbao Bizkaia Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más