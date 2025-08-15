Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Begoñako Amak milaka erromesen bisita jasoko du gaur

Peregrinación a la basílica de Begoña
18:00 - 20:00
Begoñako basilika, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bilboko Begoñako Basilikak milaka lagun hartuko ditu gaur Bizkaiko zaindaria ondratzeko. Goiztiarrenak goizean goiz iritsi dira tenplura, eguna argitu baino lehen.

Bilbo Bizkaia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu