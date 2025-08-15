Gipuzkoa
Localizado en Legazpi el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido desde el miércoles

Asesinato en Legazpi
Hallado un hombre muerto en Legazpi. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Asteazkenetik desagertuta zegoen gizon baten gorpua aurkitu dute Legazpin

Última actualización

Poco antes de las 07:00 horas se ha informado a la Ertzaintza de la posible presencia de un cuerpo sin vida en Legazpi. Al lugar se han desplazado patrullas de la Ertzain-etxea de Deba Urola y personal médico, que ha confirmado que la persona hallada se encontraba fallecida. Según ha podido saber EITB, podría tratarse de un crimen. 

