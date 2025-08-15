Gipuzkoa
Asteazkenetik desagertuta zegoen gizon baten gorpua aurkitu dute Legazpin

Asesinato en Legazpi
18:00 - 20:00
Gizon bat hilda aurkitu dute Legazpin. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

07:00ak baino lehentxeago, Legazpin gorpu bat agertu dela jakin du Ertzaintzak. Deba Urolako ertzain-etxeko agenteak eta mediku bat bertaratu dira, eta hilda zegoela baieztatu dute. EITBk jakin duenez, hilketa bat izan daiteke.

Legazpi Gipuzkoa Gizartea

