Los incendios de España arrasan más de 116.000 hectáreas en una semana y obligan a evacuar a 10.000 personas en Galicia y Castilla y León

Los incendios forestales continúan avanzando sin control en buena parte de la península ibérica y Baleares, favorecidos por las altas temperaturas. Según el último balance oficial, en apenas una semana se han quemado 116.000 hectáreas, 31.500 de ellas entre Zamora y Galicia, en el que ya se considera el episodio más virulento desde que hay registros.

Solo en Galicia y Castilla y León, unas 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares ante la proximidad de las llamas. En total, permanecen activos 38 focos, desde Asturias hasta Andalucía, pasando por la Comunidad Valenciana, además de Mallorca.

El fuego ha dejado ya tres personas fallecidas y seis heridas de gravedad. Las pérdidas económicas están todavía por evaluar.

Muchos de los incendios han sido provocados. Hasta el momento, las autoridades han detenido a más de una decena de personas, que podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión si hay víctimas mortales, aunque lo más habitual es que sean sancionadas con multas.

Más de 25.000 bomberos trabajan día y noche para sofocar las llamas, con sueldos que rondan los 1.300 euros. Desde la Unión Europea, ayer llegaron a Galicia dos hidroaviones para reforzar las labores de extinción.