Los incendios de España arrasan más de 116.000 hectáreas en una semana y obligan a evacuar a 10.000 personas en Galicia y Castilla y León

La ola de calor complica la extinción de los 38 focos activos en la península y Baleares. El fuego deja ya tres víctimas mortales y seis heridos graves, mientras más de 25.000 bomberos trabajan sin descanso para frenar el avance de las llamas.
GRAF8039. O CAÑIZO (OURENSE), 14/08/2025.- Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves. La DGT ha informado de que la circulación en la autovía A-52 está cortada entre los kilómetros 124 y 129 por los incendios forestales, concretamente en la zona de A Gudiña. La autovía está cortada en ese tramo en ambos sentidos y también está afectada la N-525 en los puntos kilométricos 129 y 86. EFE/ Sxenick
Incendio en Ourense. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako suteek 116.000 hektarea baino gehiago erre dituzte astebetean, eta 10.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Galizian eta Gaztela eta Leonen
author image

EITB

Última actualización

Los incendios forestales continúan avanzando sin control en buena parte de la península ibérica y Baleares, favorecidos por las altas temperaturas. Según el último balance oficial, en apenas una semana se han quemado 116.000 hectáreas, 31.500 de ellas entre Zamora y Galicia, en el que ya se considera el episodio más virulento desde que hay registros.

Solo en Galicia y Castilla y León, unas 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares ante la proximidad de las llamas. En total, permanecen activos 38 focos, desde Asturias hasta Andalucía, pasando por la Comunidad Valenciana, además de Mallorca.

El fuego ha dejado ya tres personas fallecidas y seis heridas de gravedad. Las pérdidas económicas están todavía por evaluar.

Muchos de los incendios han sido provocados. Hasta el momento, las autoridades han detenido a más de una decena de personas, que podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión si hay víctimas mortales, aunque lo más habitual es que sean sancionadas con multas.

Más de 25.000 bomberos trabajan día y noche para sofocar las llamas, con sueldos que rondan los 1.300 euros. Desde la Unión Europea, ayer llegaron a Galicia dos hidroaviones para reforzar las labores de extinción.

Incendios España Sociedad

