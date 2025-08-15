SUTEAK ESPAINIAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako suteek 116.000 hektarea baino gehiago erre dituzte astebetean, eta 10.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Galizian eta Gaztela eta Leonen

Bero-boladak zaildu egin du penintsulako eta Balear Uharteetako 38 foku aktiboak itzaltzea. Suak hiru hildako eta sei zauritu larri utzi ditu, eta 25.000 suhiltzaile baino gehiago atsedenik gabe ari dira lanean sugarrak geldiarazteko.
GRAF8039. O CAÑIZO (OURENSE), 14/08/2025.- Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves. La DGT ha informado de que la circulación en la autovía A-52 está cortada entre los kilómetros 124 y 129 por los incendios forestales, concretamente en la zona de A Gudiña. La autovía está cortada en ese tramo en ambos sentidos y también está afectada la N-525 en los puntos kilométricos 129 y 86. EFE/ Sxenick
Sutea Ourensen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken balantze ofizialaren arabera, astebete eskasean 116.000 hektarea erre dira, horietatik 31.500 Zamora eta Galizia artean. Izan ere, inoiz izandako suterik bortitzenak izan dira.

Galizian eta Gaztela eta Leonen bakarrik, 10.000 pertsona inguruk etxetik alde egin behar izan dute sugarrak gertu zeudelako. Guztira, 38 foku daude aktibo, Asturias, Andaluzia, Valentziako Erkidegoan eta Mallorcan, besteak beste.

Suak dagoeneko hiru pertsona hil eta sei larri zauritu ditu. Galera ekonomikoak oraindik ez dira ebaluatu.

Orain arte, agintariek hamar pertsona atxilotu dituzte, eta hildakoak egonez gero, 20 urte arteko espetxe-zigorra ezar diezaiekete, baina ohikoena isunekin zigortzea da.

25.000 suhiltzaile baino gehiago ari dira lanean gau eta egun garrak itzaltzeko, 1.300 euro inguruko soldatekin. Europar Batasunetik, atzo bi hidrohegazkin iritsi ziren Galiziara, sua itzaltzeko lanak indartzeko.

Suteak Espainia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu