Gipuzkoa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza descarta que la muerte del hombre hallado en Legazpi haya sido violenta

El cuerpo fue hallado el viernes por la mañana. Ya se ha dado por cerrada la investigación abierta entonces.

Euskaraz irakurri: Legazpin aurkitutako gizonaren heriotza indarkeriazkoa izan denik baztertu du Ertzaintzak
author image

EITB

Última actualización

Tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 51 años en un edificio de Legazpi, las investigaciones que abrió el viernes la Ertzaintza han concluido después de que el Instituto Vasco de Medicina Legal confirmara que la causa de la muerte no fue violenta.

El hallazgo del cadáver se produjo sobre las 07:00 horas de la mañana en un edificio de Legazpi, hasta donde se desplazaron el Servicio de Investigación Territorial de Gipuzkoa y la Sección de Inspecciones Oculares de la Jefatura de Policía Científica.

Tras iniciar las primeras investigaciones policiales desde la comisaría de Deba Urola y personarse en el lugar una comitiva judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián, donde se le practicaría la autopsia. Este sábado, según la información recibida del citado servicio forense, se ha determinado que la causa de la muerte no sería violenta.

Legazpi Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Ertzaintza Delitos Sociedad

Más noticias sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ongi Etorri Errefuxiatuak denuncia “la vulneración sistemática de los derechos humanos”, en las playas de Gorliz y Plentzia

Ongi Etorri Errefuxiatuak ha celebrado una nueva edición de Marea Horia en las playas de Gorliz y Plentzia para “denunciar la vulneración sistemática de los derechos humanos en el mundo”. Durante la marcha se ha recordado a las personas migrantes fallecidas con un acto simbólico de flores y una lectura de manifiesto. La plataforma ha reclamado "el fin de las políticas belicistas y de las medidas de exclusión contra quienes ejercen el derecho a migrar".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tres autonomías lanzan una alerta a móviles para evitar actividades en los Picos de Europa

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria, han utilizado por primera vez de forma coordinada el sistema de comunicación masiva de una emergencia para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña. "Grave peligro por incendios forestales en Picos de Europa. Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio rural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades. Cerrado previamente el teleférico de Fuente Dé", dice el mensaje de alerta.

Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Varios pueblos de Ribera Alta , en Álava, han creado un perímetro anti-incencios, dada la proximidad del bosque

Lasierra es un pueblo rodeado de encinares, con una docena de habitantes, en la localidad alavesa de Ribera Alta, donde hace dos años realizaron un perímetro de seguridad de tres hectáreas. Con la subvención de la Diputación, durante una semana ocho trabajadores limpiaron el bosque. Sin embargo, los vecinos insisten en la necesidad de ganado y pastores para mantener las labores realizadas en su día.  

Cargar más