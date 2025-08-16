La Ertzaintza descarta que la muerte del hombre hallado en Legazpi haya sido violenta

Tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 51 años en un edificio de Legazpi, las investigaciones que abrió el viernes la Ertzaintza han concluido después de que el Instituto Vasco de Medicina Legal confirmara que la causa de la muerte no fue violenta.

El hallazgo del cadáver se produjo sobre las 07:00 horas de la mañana en un edificio de Legazpi, hasta donde se desplazaron el Servicio de Investigación Territorial de Gipuzkoa y la Sección de Inspecciones Oculares de la Jefatura de Policía Científica.

Tras iniciar las primeras investigaciones policiales desde la comisaría de Deba Urola y personarse en el lugar una comitiva judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián, donde se le practicaría la autopsia. Este sábado, según la información recibida del citado servicio forense, se ha determinado que la causa de la muerte no sería violenta.