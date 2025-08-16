Gipuzkoa
Ertzaintzak baztertu egin du Legazpin hilda aurkitutako gizona indarkeriaz hil izana

Ostiral goizean gorpua aurkitu ondoren ireki zuten ikerketa amaitutzat jo dute jada.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean Legazpiko eraikin batean 51 urteko gizon baten gorpua aurkitu eta gero Ertzaintzak hasi zuen ikerketa amaitutzat jo dute, heriotzaren arrazoia ez baitzen bortitza izan, Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen arabera. 

Gorpua 07:00ak aldera aurkitu zuten, Legazpiko eraikin batean, eta Gipuzkoako Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuko agenteak bertaratu ziren, gertatutakoa argitzeko beharrezko eginbideak abiatzeko.

Deba Urolako ertzain-etxeko kideek lehen eginbideak abitu eta segizio judizial bat bertaratu ondoren, gorpua Donostiako Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman zuten, autopsia egiteko. Larunbat honetan jakinarazi dute heriotza hori ez zela indarkeriazkoa izan.

Legazpi Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Ertzaintza Delituak Gizartea

Ongi Etorri Errefuxiatuakek "giza eskubideen urraketa sistematikoa" salatu du, Gorlizko eta Plentziako hondartzetan

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak 'Marea Horia' ekimenaren edizio berri bat aurrera eraman du Gorlizko eta Plentziako hondartzetan, "munduan ematen ari den giza eskubideen urraketa sistematikoa salatzeko". Manifestazioan hildako migratzaileak gogoratu dituzte lore-eskaintza sinboliko batekin eta manifestu bat irakurrita. Plataformak "gerra-politikak eta migratzeko eskubidea erabiltzen dutenen aurkako bazterketa-neurrien amaiera" eskatu du.

