Bilbao recupera su "brillo" tras la primera noche de Aste Nagusia

18:00 - 20:00
Labores de limpieza en el recinto de fiestas de Aste Nagusia. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Bilbo berriro "distiratsu", Aste Nagusiko lehen gauaren ostean
author image

EITB

Última actualización

La primera noche de Aste Nagusia ha llenado Bilbao de música y alegría. Mientras la ciudad celebra, el servicio de limpieza Bilbaogarbi ha trabajado sin descanso para limpiar las calles y el recinto de txosnas.

Sociedad Bizkaia Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Fiestas Verano

