Bilbo berriro "distiratsu", Aste Nagusiko lehen gauaren ostean

18:00 - 20:00
Garbiketa lanak Aste Nagusiko jaietan. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aste Nagusiko lehen gauak musikaz eta alaitasunez bete du Bilbo. Herritarrak ospatzen ari ziren bitartean, Bilbaogarbi garbiketa zerbitzuko langileak atsedenik gabe aritu dira kaleak eta txosna-gunea garbitzeko lanean.

Gizartea Bizkaia Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Jaiak Uda

