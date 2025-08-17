Eneko Goia: "Hemos tenido una Semana Grande redonda"
Los fuegos artificiales han sido el evento con más participantes, 665 000 en total. En cuanto a los conciertos de Sagüés, los más exitosos han sido los de OBK, Morodo y Leire Martínez.
El alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, ha valorado en una rueda de prensa ofrecida este domingo por la mañana la Semana Grande donostiarra, que ha calificado de "redonda" .
"Todos los actos que estaban programados se han desarrollado con normalidad, en un buen ambiente, y para eso es una Aste Nagusia", ha comenzado el alcalde.
Goia ha señalado que la Semana Grande donostiarra "se ha estabilizado como una de las favoritas y principales fiestas de ciudades".
Ha reconocido que las consecuencias del calor se han dejado notar durante varios días, y que "en algún acto el número de participantes ha sido algo menor", mientras que en otros ha habido "mayor éxito", como en los parques acuáticos y toboganes instalados en el Kursaal, "que se han llenado esos días como zonas de refresco".
En cuanto a las posibles incidencias, ha destacado que no se han producido incidentes graves, lo que siempre es "satisfactorio", aunque ha recordado un hecho "triste" ocurrido durante las fiestas, la muerte de un hombre que participaba en la travesía de natación del Paseo Nuevo. "Ahí sí que nos corresponde expresar nuestra solidaridad con el familiar del fallecido", ha dicho, "y agradecer a todos los servicios que respondieron cuando ocurrió, porque actuaron con agilidad y rapidez".
Datos significativos
El alcalde de San Sebastián ha precisado que los fuegos artificiales han sido el evento que más participantes ha reunido, sumando un total de 665 000. En cuanto a los conciertos de Sagüés, los más exitosos han sido los de OBK, Morodo y Leire Martínez.
También ha destacado que las iniciativas en los barrios "han ido muy bien" y que Gros, Amara o el Antiguo "se están extendiendo poco a poco al ambiente festivo".
Asimismo, el alcalde ha agradecido "a Donostia Kultura y a Donostia Festak su excelente organización, a patrocinadores, colaboradores, voluntarios, asociaciones y a todos los servicios municipales que tienen que trabajar para que las fiestas salgan bien".
En este sentido, ha adelantado que la ciudad ha registrado, probablemente, los mejores datos de transporte público de su historia. Son provisionales en el caso de Dbus, aunque consideran que "hemos superado la cifra histórica en número de usuarios", con un dato "llamativo": los 851 167 viajes que han calculado de momento suponen un 5,65% más que los del año anterior.
