SEMANA GRANDE

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un espectáculo piromusical deslumbrante pone el broche de oro a la Semana Grande de San Sebastián

Izaro, Janus Lester eta Joselontxos txarangak zuzenean jo dute bart Kontxako hondartzan, su artifizialen lehiaketaren 60. urteurrena ospatzeko. Ikuskizun bereziak su artifizialak, argiak eta musika uztartu ditu.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikuskizun piromusikal berezi batek amaiera borobila eman zion Donostiako Aste Nagusiari
author image

EITB

Última actualización

Izaro, Janus Lester y la txaranga Joselontxos actuaron anoche en directo en la playa de La Concha para celebrar el 60 aniversario del concurso de fuegos artificiales. El espectáculo especial ha combinado fuegos artificiales, luces y música.

Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Playa de la Concha Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Fiestas Ocio Verano Turismo Euskadi Semana Grande Donostia 2025 Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más