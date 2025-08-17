Ikuskizun piromusikal berezi batek amaiera borobila eman dio Donostiako Aste Nagusiari
Izaro, Janus Lester eta Joselontxos txaranga zuzenean aritu dira Kontxako hondartzan bart, su artifizialen lehiaketaren 60. urteurrena ospatzeko. Ikuskizunak su artifizialak, argiak eta musika uztartu ditu.
LABek aurrekontu handiagoa eskatu du Nafarroako baso-suhiltzaileentzat
Baso-suhiltzaileen "ahalegin handia" eskertu du sindikatuak, baita uda honetan suak itzaltzen lagundu duten nekazarien, herritarren eta elkarteen babesa ere.
Sanchezek klima-larrialdiari erantzuteko "Estatu itun handi bat" proposatu du
Espainiako Gobernuko presidenteak dei hori egin du azken suteei erantzuteko Galiziara egin duen bidaian, eta ziurtatu du "beharrezko baliabideak" jarriko dituztela inguru horretan aktibo dauden suteak inguratzeko.
Iruñea-Madril lineako Alvia tren bat gelditu da Garinoain eta Tafalla artean, katenarian izandako matxura batengatik
Zehazki, Iruñea-Madril Atocha zerbitzua eskaintzen duen Alvia 602 bat da igande goizean ez atzera ez aurrera gelditu dena, eta bidaia errepide bidez egiteko aukera eman die kaltetutako bidaiariei.
Hiru atxilotu eta zauritu bat Donostiako taberna batean izandako liskar batean
Gertaera igande goizaldean izan da, hirigunearen erdialdeko lokal batean.
Hiru talde harrapatu dituzte Nafarroan barbakoak egiten, sutea izateko arriskua muturrekoa bada ere
Gertakariak Cortesen, Goizuetan eta Lekunberrin izan dira, ibaietatik gertu.
Eneko Goia: "Aste Nagusi borobila izan dugu"
Su artifizialak izan dira herritar gehien bildu dituen ekitaldia; 665.000, guztira. Saguesko kontzertuei dagokienez, OBK, Morodo eta Leire Martinezenak izan dira arrakastatsuenak.
Bilbo berriro "distiratsu", Aste Nagusiko lehen gauaren ostean
Aste Nagusiko lehen gauak musikaz eta alaitasunez bete du Bilbo. Herritarrak ospatzen ari ziren bitartean, Bilbaogarbi garbiketa zerbitzuko langileak atsedenik gabe aritu dira kaleak eta txosna-gunea garbitzeko lanean.
Bilboko Udalak neurriak hartu ditu gaurko kontzertuak bermatzeko
Juan Maria Aburto alkateak iragarri duenez, eszenatokia muntatzeko arazo teknikoak konpontzen ez badituzte, kamioi bat erabiliko dute eszenatoki gisa.
14 atxilotu Aste Nagusiko lehen gauean, horietako bi genero-indarkeriagatik eta bat ukituengatik
Atxiloketen erdiak jai-eremuan egin dituzte.