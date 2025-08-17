Donostiako Aste Nagusia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikuskizun piromusikal berezi batek amaiera borobila eman dio Donostiako Aste Nagusiari

Izaro, Janus Lester eta Joselontxos txarangak zuzenean jo dute bart Kontxako hondartzan, su artifizialen lehiaketaren 60. urteurrena ospatzeko. Ikuskizun bereziak su artifizialak, argiak eta musika uztartu ditu.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Izaro, Janus Lester eta Joselontxos txaranga zuzenean aritu dira Kontxako hondartzan bart, su artifizialen lehiaketaren 60. urteurrena ospatzeko. Ikuskizunak su artifizialak, argiak eta musika uztartu ditu.

Donostia Donostiako Udala Kontxako hondartza Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Jaiak Aisia Uda Euskadi Turismo Donostiako Aste Nagusia 2025 Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu