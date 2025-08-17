Gipuzkoa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los Piratas ponen fin a la Semana Grande donostiarra entre risas con su Irrikitaldia

18:00 - 20:00

Un momento del Irrikitaldia de este año. Imagen extraída del vídeo.

Euskaraz irakurri: Irri artean eman diote amaiera Piratek Donostiako Aste Nagusiari
author image

EITB

Última actualización

La Semana Grande de San Sebastián ha terminado oficialmente, pero los Piratas le han dado su propio broche final. Hace 20 años que organizan Irrikitaldia para despedir las fiestas con un desfile repleto de humor y parodias. Con elegantes trajes de la Belle Époque escenifican con crítica y humor lo sucedido en la ciudad a lo largo del año. 

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Semana Grande Donostia 2025 Fiestas Sociedad

Más noticias sociedad

Cargar más