Irri artean eman diote amaiera Piratek Donostiako Aste Nagusiari

18:00 - 20:00
Aurtengo Irrikitaldiaren une bat. Bideotik ateratako argazkia.
EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Aste Nagusia amaitu da ofizialki, baina Piratek bukaera propioa eman diote. 20 urte dira Irrikitaldia antolatzen dutela, parodiaz jositako desfilearekin festak agurtzeko. Belle Epoque-eko jantzi dotoreekin, urtean zehar hirian gertatu diren kontuak antzezten dituzte kritikaz eta umorez. 

