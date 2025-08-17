ASTE NAGUSIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un mar de confeti, diversión y color inunda las calles de Bilbao en el Desfile de la Ballena Bali y su séquito

La ballena Bali al comienzo del desfile en la Plaza Circular de Bilbao. EUROPA PRESS 17/8/2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Konfeti, dibertsio eta kolorezko itsaso batek Bilboko kaleak bustitzen ditu Bali Balearen eta bere segizioaren desfilean
author image

EITB

Última actualización

Un año más, la kalejira ha recorrido la Gran Vía con la Ballena, el Pulpo, la Txirla, el Besugo y el Txangurro, junto a marionetas de animales salvajes y comparsas temáticas. Al finalizar, un dispositivo de limpieza municipal se ha encargado de acondicionar el entorno y de retirar todos los residuos generados.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2025 Niños Jóvenes Bizkaia Fiestas Verano Ocio Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más