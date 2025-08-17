ASTE NAGUSIA
Konfeti, dibertsio eta kolorezko itsaso batek Bilboko kaleak busti ditu Bali balearen desfilean

La ballena Bali al comienzo del desfile en la Plaza Circular de Bilbao. EUROPA PRESS 17/8/2025
Azken eguneratzea

Aurten ere, kalejirak Kale Nagusia zeharkatu du balearekin, olagarroarekin, txirlarekin, bisiguarekin eta txangurroarekin; animalia basatien txotxongiloekin eta konpartsa tematikoekin batera. Amaieran, udal garbiketa dispositibo bat ingurua egokitzeaz eta sortutako hondakin guztiak garbitzeaz arduratu da.

