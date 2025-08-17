Konfeti, dibertsio eta kolorezko itsaso batek Bilboko kaleak busti ditu Bali balearen desfilean
Aurten ere, kalejirak Kale Nagusia zeharkatu du balearekin, olagarroarekin, txirlarekin, bisiguarekin eta txangurroarekin; animalia basatien txotxongiloekin eta konpartsa tematikoekin batera. Amaieran, udal garbiketa dispositibo bat ingurua egokitzeaz eta sortutako hondakin guztiak garbitzeaz arduratu da.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Irri artean eman diote amaiera Piratek Donostiako Aste Nagusiari
Donostiako Aste Nagusia amaitu da ofizialki, baina Piratek bukaera propioa eman diote. 20 urte dira Irrikitaldia antolatzen dutela, parodiaz jositako desfilearekin festak agurtzeko. Belle Epoque-eko jantzi dotoreekin, urtean zehar hirian gertatu diren kontuak antzezten dituzte kritikaz eta umorez.
Sua, kontrolik gabe Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran: milaka hektarea kiskalita eta ebakuatu
Guztira 27 pertsona atxilotu eta 92 ikertu dituzte ekainaren 1ean baso-suteen aurkako kanpaina hasi zenetik.
Eguzkik Fiskaltzaren aurrean salatu du Monpasen tona bat boga "legez kanpo" baztertu izana
Talde ekologistak ohartarazi du isuria "baliabide naturalen eta ingurumenaren aurkako delitua" eta faunaren aurkako delitua dela, eta gertatutakoa ikertzeko eskatu dio Fiskaltzari.
Ikuskizun piromusikal berezi batek amaiera borobila eman dio Donostiako Aste Nagusiari
Izaro, Janus Lester eta Joselontxos txaranga zuzenean aritu dira Kontxako hondartzan bart, su artifizialen lehiaketaren 60. urteurrena ospatzeko. Ikuskizunak su artifizialak, argiak eta musika uztartu ditu.
LABek aurrekontu handiagoa eskatu du Nafarroako baso-suhiltzaileentzat
Baso-suhiltzaileen "ahalegin handia" eskertu du sindikatuak, baita uda honetan suak itzaltzen lagundu duten nekazarien, herritarren eta elkarteen babesa ere.
Iruñea-Madril lineako Alvia tren bat gelditu da Garinoain eta Tafalla artean, katenarian izandako matxura batengatik
Zehazki, Iruñea-Madril Atocha zerbitzua eskaintzen duen Alvia 602 bat da igande goizean ez atzera ez aurrera gelditu dena, eta bidaia errepide bidez egiteko aukera eman diete kaltetutako bidaiariei.
Hiru atxilotu eta zauritu bat Donostiako taberna batean izandako liskar batean
Gertaera igande goizaldean izan da, hirigunearen erdialdeko lokal batean.
Hiru talde harrapatu dituzte Nafarroan barbakoak egiten, sutea izateko arriskua muturrekoa bada ere
Gertakariak Cortesen, Goizuetan eta Lekunberrin izan dira, ibaietatik gertu.
Eneko Goia: "Aste Nagusi borobila izan dugu"
Su artifizialak izan dira herritar gehien bildu dituen ekitaldia; 665.000, guztira. Saguesko kontzertuei dagokienez, OBK, Morodo eta Leire Martinezenak izan dira arrakastatsuenak.