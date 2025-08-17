Encierro
Un minuto, mil emociones: así ha sido el primer encierro del Pilón de Falces

El primer encierro del Pilón de Falces de 2025, declarado fiesta de interés turístico de Navarra, ha sido emocionante y limpio. Las vacas de Vicente Domínguez han tardado un minuto en bajar desde el corral hasta el pueblo sin herir a ningún corredor, pero dejando momentos emocionantes para quien se ha acercado a esta primera carrera. A las 9:00 horas ha comenzado el encierro, con cientos de personas expectantes en las laderas del monte. Este sábado comenzaron las fiestas en la localidad y la novedad este domingo era el comienzo de los encierros. Las vacas han completado el recorrido hermanadas, aunque la que iba en último lugar ha hecho varios amagos de irse hacia los lados, lo que hubiera alargado el evento. Los mozos han podido disfrutar de bonitas, pero rápidas carreras, en el último tramo del encierro, cuando animales y corredores se unen en una bajada estrecho del recorrido. Según el parte de heridos de DYA Navarra, solo ha habido que atender a dos participantes por "arañazos", sin ningún corredor trasladado.
Pilón de Falces 2025. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Minutu bat, mila emozio: horrelakoa izan da Faltzesko Pilongo lehen entzierroa
El primer encierro del Pilón de Falces 2025 ha dejado emoción a raudales en apenas un minuto de carrera. Las vacas de Vicente Domínguez bajaron hermanadas, con momentos de tensión y bonitas carreras en el tramo final. El balance, impecable: solo dos leves atendidos por arañazos y un inicio de fiestas con sabor a éxito.

