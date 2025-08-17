Entzierroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Minutu bat, mila emozio: horrelakoa izan da Faltzesko Pilongo lehen entzierroa

El primer encierro del Pilón de Falces de 2025, declarado fiesta de interés turístico de Navarra, ha sido emocionante y limpio. Las vacas de Vicente Domínguez han tardado un minuto en bajar desde el corral hasta el pueblo sin herir a ningún corredor, pero dejando momentos emocionantes para quien se ha acercado a esta primera carrera. A las 9:00 horas ha comenzado el encierro, con cientos de personas expectantes en las laderas del monte. Este sábado comenzaron las fiestas en la localidad y la novedad este domingo era el comienzo de los encierros. Las vacas han completado el recorrido hermanadas, aunque la que iba en último lugar ha hecho varios amagos de irse hacia los lados, lo que hubiera alargado el evento. Los mozos han podido disfrutar de bonitas, pero rápidas carreras, en el último tramo del encierro, cuando animales y corredores se unen en una bajada estrecho del recorrido. Según el parte de heridos de DYA Navarra, solo ha habido que atender a dos participantes por "arañazos", sin ningún corredor trasladado.
18:00 - 20:00
Faltzesko Piloia 2025. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

2025eko Faltzesko Pilongo lehen entzierroak zirrara handia utzi du minutu eskaseko lasterketan. Vicente Dominguezen behiak taldean jaitsi dira, tentsio uneekin eta lasterketa politekin azken zatian. Balantzea ezin hobea izan da: bi zauritu arin baino ez, eta festaren hasiera arrakastatsua.

Pilongo entzierroa 2025 Gizartea Nafarroa Jaiak Uda

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ongi Etorri Errefuxiatuakek "giza eskubideen urraketa sistematikoa" salatu du, Gorlizko eta Plentziako hondartzetan

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak 'Marea Horia' ekimenaren edizio berri bat aurrera eraman du Gorlizko eta Plentziako hondartzetan, "munduan ematen ari den giza eskubideen urraketa sistematikoa salatzeko". Manifestazioan hildako migratzaileak gogoratu dituzte lore-eskaintza sinboliko batekin eta manifestu bat irakurrita. Plataformak "gerra-politikak eta migratzeko eskubidea erabiltzen dutenen aurkako bazterketa-neurrien amaiera" eskatu du.

Gehiago kargatu