Once detenidos este pasado domingo en la Aste Nagusia de Bilbao, dos por violencia machista

Este pasado domingo se han producido 11 detenciones en la Aste Nagusia de Bilbao, de las que 6 se han practicado en el recinto festivo.

De ellas, la mayoría han sido por robos (4), y también ha habido delitos de violencia de género (dos, fuera del recinto festivo).

La mayoría de incidentes han ocurrido en la zona de San Nicolás y el Casco Viejo.