ASTE NAGUSIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Once detenidos este pasado domingo en la Aste Nagusia de Bilbao, dos por violencia machista

La mayoría de los delitos se han producido en la zona de San Nicolás y el Casco Viejo, y estaban relacionados con robos y desobediencia.
Bilbao pondrá en marcha durante su Aste Nagusia un dispositivo de seguridad con presencia de patrullas de Policía Municipal y Ertzaintza en las principales zonas festivas "las 24 horas del día" y que priorizará la prevención de agresiones machistas y delitos de odio.
Policía Municipal en Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Hamaika lagun atxilotu dituzte igandean Bilboko Aste Nagusian, bi indarkeria matxistagatik
author image

EITB

Última actualización

Este pasado domingo se han producido 11 detenciones en la Aste Nagusia de Bilbao, de las que 6 se han practicado en el recinto festivo.

De ellas, la mayoría han sido por robos (4), y también ha habido delitos de violencia de género (dos, fuera del recinto festivo).

La mayoría de incidentes han ocurrido en la zona de San Nicolás y el Casco Viejo.

14 detenidos la primera noche de Aste Nagusia, dos por violencia de género y uno por tocamientos
Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2025 Delitos Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rapidísimo segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces

La ganadería de José María Goñi ha protagonizado el segundo encierro del Pilón de Falces de 2025, que ha resultado rápido y emocionante. A las nueve de la mañana ha sonado el cohete que ha dado inicio a este en encierro, declarado fiesta de interés turístico de Navarra. Rápido y emocionante segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces con vacas de la ganadería de José María Goñi, que han dejado un herido trasladado a Pamplona en ambulancia. 
Cargar más