Hamaika lagun atxilotu dituzte igandean Bilboko Aste Nagusian, horietako bi indarkeria matxistagatik

Delitu gehienak San Nikolas inguruan eta Zazpikaleetan gertatu dira, eta lapurretekin eta desobedientziarekin lotuta zeuden.

Bilbao pondrá en marcha durante su Aste Nagusia un dispositivo de seguridad con presencia de patrullas de Policía Municipal y Ertzaintza en las principales zonas festivas "las 24 horas del día" y que priorizará la prevención de agresiones machistas y delitos de odio.
Bilboko Udaltzaingoa. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Iragan igandean 11 atxiloketa izan dira Bilboko Aste Nagusian, eta horietatik 6 jaigunean izan dira, Udalak jakinarazi duenez.

Horietatik, gehienak lapurretengatik izan dira (4), eta genero-indarkeriarekin lotutako delituak ere izan dira (bi, jai-eremutik kanpo).

Istilu gehienak San Nikolas eta Alde Zaharrean gertatu dira.

