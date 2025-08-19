Aste Nagusia
Bilboko Konpartsak expresa su apoyo a los manteros desalojados: "¿Las personas que están en la calle no tienen derecho a dormir?"

Bilboko Konpartsak apoya a los manteros desalojados
Bilbao, esta tarde. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Bilboko Konpartsek babesa adierazi diete etxetik irtenarazitako manteroei: "Kalean dauden pertsonek ez al dute lo egiteko eskubiderik?"

Bilboko Konpartsak ha reunido esta tarde a cientos de personas en el Arenal bilbaíno, bajo el lema "Dormir no es delito", para expresar su apoyo a los manteros desalojados por la Policía Municipal que dormían en la plaza del Gas y exigir al Ayuntamiento una solución habitacional para las personas manteras y en situación de calle.

