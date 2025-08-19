Aste Nagusia
Bilboko Konpartsek babesa adierazi diete Gas plazatik bota dituzten manteroei: "Kale gorrian dauden pertsonek ez al daukate lo egiteko eskubiderik?"

Bilboko Konpartsak apoya a los manteros desalojados
Bilbo, gaur arratsaldean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bilboko Konpartsek ehunka lagun bildu dituzte gaur arratsaldean Bilboko Areatzan, "lo egitea ez da delitua" lelopean, Gas plazan lo egiten ari ziren manteroei babesa emateko. Horretaz gain, Bilboko Udalari manteroentzako eta kale egoeran daudenentzako bizitoki irtenbide bat eskatu diote. 

