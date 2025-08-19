Navarra ha desactivado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Navarra (INFONA) ante la evolución del estado de los incendios que se han producido en la Comunidad Foral.

El Gobierno foral ha tomado esta decisión este martes debido a las condiciones meteorológicas favorables previstas para los próximos días, según ha informado SOS Navarra.

La decisión llega tras una jornada de precipitaciones en Navarra en la que las temperaturas fueron hasta 10 grados más bajas que en los días anteriores, tras una ola de calor que se ha prolongado durante más de una semana.

El riesgo de incendios en Navarra ha sido "muy alto" o "extremo" durante muchos días, por lo que el Gobierno foral llegó a activar el nivel 2 del citado plan, para que el Ejecutivo español facilitara medios de extinción del incendio de Carcastillo.

Una vez controlado, bajó al nivel 1 y este lunes, la consejera de Interior, Amparo López, anunció que se quedaba en pre emergencia. Este martes, se ha desactivado.