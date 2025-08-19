Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi du baso-suteen arriskuagatik ezarritako larrialdi plana
Datozen egunetarako aurreikusitako eguraldi baldintzak direla eta hartu du erabakia Foru Gobernuak, SOS Nafarroak jakinarazi duenez.
Nafarroako Gobernuak indargabetu egin du baso-suteen arriskuagatik lurraldean ezarrita zegoen plan berezia (INFONA), erkidegoan gertatu diren suteen bilakaera ikusita.
SOS Nafarroak jakinarazi duenez gaur goizean hartu du erabakia Foru Gobernuak, datozen egunetarako aurreikusitako eguraldi baldintzak direla eta.
Astebete baino gehiago iraun duen bero-boladaren ondotik, atzo tenperaturak 10 gradu inguru jaitsi ziren Nafarroan.
Nafarroan sute-arriskua "oso handia" edo "muturrekoa" izan da egun askotan, eta, ondorioz, Foru Gobernuak aipatutako planaren 2. maila aktibatu zuen, Espainiako Gobernuak Zarrakazteluko sutea itzaltzeko bitartekoak eman zitzan.
Behin sua kontrolatuta 1.mailara jaitsi zuen eta atzo Amparo Lopez Barne kontseilariak iragarri zuen larrialdi aurreko egoera ezarri zuela Nafarroako Gobernuak. Azkenik, gaur, bertan behera utzi du.
