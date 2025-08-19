SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi du baso-suteen arriskuagatik ezarritako larrialdi plana

Datozen egunetarako aurreikusitako eguraldi baldintzak direla eta hartu du erabakia Foru Gobernuak, SOS Nafarroak jakinarazi duenez.

Un helicóptero trata de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Enériz, Navarra (España). El Gobierno foral ha activado este martes, la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA). Según han informado desde SOS Navarra en su cuenta de X, el plan se ha activado "de acuerdo a los datos actuales sobre el desarrollo del incendio forestal que está teniendo lugar en Obanos, Muruzábal y Enériz, en el que puede ser necesario incorporar medios extraordinarios no adscritos al plan". Eduardo Sanz / Europa Press 05 AGOSTO 2025;INCENDIO;FUEGO;NIVEL 2;BOMBEROS;INFONA;PAMPLONA;NAVARRA; 05/8/2025
Uda honetan Nafarroan piztutako sute baten irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak indargabetu egin du baso-suteen arriskuagatik lurraldean ezarrita zegoen plan berezia (INFONA), erkidegoan gertatu diren suteen bilakaera ikusita. 

SOS Nafarroak jakinarazi duenez gaur goizean hartu du erabakia Foru Gobernuak, datozen egunetarako aurreikusitako eguraldi baldintzak direla eta. 

Astebete baino gehiago iraun duen bero-boladaren ondotik, atzo tenperaturak 10 gradu inguru jaitsi ziren Nafarroan. 

Nafarroan sute-arriskua "oso handia" edo "muturrekoa" izan da egun askotan, eta, ondorioz, Foru Gobernuak aipatutako planaren 2. maila aktibatu zuen, Espainiako Gobernuak Zarrakazteluko sutea itzaltzeko bitartekoak eman zitzan. 

Behin sua kontrolatuta 1.mailara jaitsi zuen eta atzo Amparo Lopez Barne kontseilariak iragarri zuen larrialdi aurreko egoera ezarri zuela Nafarroako Gobernuak. Azkenik, gaur, bertan behera utzi du. 

Sei egunez aktibo egon den Zarrakazteluko baso-sutea itzali da
Suteak Nafarroa Nafarroako Gobernua Suhiltzaileak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu