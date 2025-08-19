Incendios
Indignación entre los afectados por los incendios de Castilla y León

Decenas de personas se manifiestan, en la Plaza Mayor de La Bañeza, a 19 de agosto de 2025, en La Bañeza, León, Castilla y León (España). El objetivo de la movilización es reclamar la declaración del nivel 3 de emergencia para que el Gobierno central gestione la situación de los incendios que afectan a León y sus comarcas. Fernando Otero / Europa Press 19 AGOSTO 2025;MANIFESTACIÓN;CONCENTRACIÓN;PROTESTA;MOVILIZACIÓN;NIVEL 3;INCENDIOS;GESTIÓN CENTRAL;CYL; 19/8/2025
18:00 - 20:00
Manifestación en La Bañeza. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Gaztela eta Leongo suteek kaltetutakoen artean haserrea

Última actualización

Ponferrada, Astorga, León y hoy La Bañeza. Las protestas contra los dirigentes de Castilla y León por su gestión de los incendios son diarias. Los afectados por los incendios exigen que se decrete el nivel 3 de emergencia y que el Estado tome el mando de la lucha contra los incendios.

Incendios Sociedad

