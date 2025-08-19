Suteak
Haserrea Gaztela eta Leongo suteek kaltetutakoen artean

Decenas de personas se manifiestan, en la Plaza Mayor de La Bañeza, a 19 de agosto de 2025, en La Bañeza, León, Castilla y León (España). El objetivo de la movilización es reclamar la declaración del nivel 3 de emergencia para que el Gobierno central gestione la situación de los incendios que afectan a León y sus comarcas. Fernando Otero / Europa Press 19 AGOSTO 2025;MANIFESTACIÓN;CONCENTRACIÓN;PROTESTA;MOVILIZACIÓN;NIVEL 3;INCENDIOS;GESTIÓN CENTRAL;CYL; 19/8/2025
Manifestazioa Bañezan. Argazkia: Europa Press.

Ponferrada, Astorga, Leon eta gaur La Bañezan. Azken egunetan Gaztela eta Leongo agintarien aurkako protestak ugaritu egin dira suteen kudeaketagatik. Suteek kaltetutakoek 3. mailako larrialdia dekretatzea eta Estatuak suteen aurkako borrokaren agintea hartzea eskatzen dute.

