Realizan un gigantesco mosaico con los colores de la bandera palestina en la plaza del Arriaga de Bilbao

BILBAO, 19/08/2025.- Bilboko Konpartsak ha organizado este martes, en el marco de la Aste Nagusia 2025, un mosaico gigante a favor de Palestina. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Palestinako banderaren koloreekin osatutako mosaiko erraldoia egin dute herritarrek Bilboko Arriaga plazan
EITB

Última actualización

Organizado por Bilboko Konpartsak, han denunciado el "genocidio que está cometiendo Israel". Junto al sonido de las sirenas se ha completado este mosaico, y han transmitido a instituciones, partidos y empresas que la capital vizcaína está “con Palestina”.

