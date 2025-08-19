Bizkaia
Palestinako banderaren koloreekin osatutako mosaiko erraldoia egin dute herritarrek Bilboko Arriaga plazan

BILBAO, 19/08/2025.- Bilboko Konpartsak ha organizado este martes, en el marco de la Aste Nagusia 2025, un mosaico gigante a favor de Palestina. EFE/ Miguel Toña
Bilboko Konpartsek antolatuta, “Israel egiten ari den genozidioa” salatu dute dozenaka lagunek. Sirena hotsarekin batera osatu dute mosaikoa, eta Bizkaiko hiriburuak “Palestinarekin bat” egiten duela adierazi diete erakunde, alderdi eta enpresei.

