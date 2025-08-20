ENCIERRO
Reta protagoniza un fugaz encierro con ocho heridos en el cuarto encierro del Pilón de Falces 2025

18:00 - 20:00
Cuarto encierro del Pilón de Falces 2025
Euskaraz irakurri: Faltzesko Piloneko laugarren entzierroak zortzi zauritu utzi ditu
author image

EITB

Última actualización

La ganadería Reta, de Grocin, ha protagonizado el cuarto encierro del Pilón de Falces 2025, el que marca el ecuador. Y es que pese a tardar casi un minuto en aparecer por lo alto del recorrido, han cogido una velocidad endiablada y han dejado en la cuesta importantes golpes con ocho heridos, ninguno grave.

Navarra Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

