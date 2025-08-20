Faltzesko Piloneko laugarren entzierroak zortzi zauritu utzi ditu
Reta ganadutegia (Gorozin) izan da Faltzesko Piloneko laugarren entzierroaren protagonista. Ia minutu bat behar izan dute zezenek ibilbidearen goialdetik agertzeko, baina orduan abiadura izugarria hartu dute eta korrikalari ugari kolpeak dituzte.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Euskadiko suteen aurkako helikopteroak Gaztela eta Leongo hondamendiaren aireko irudiak erakutsi ditu
Sua itzaltzeko lanak Fasgar udalerrian (Leon) egiten ari dira uneotan, suak milaka hektarea kiskali ditu eta. Helikopteroak 1.000 litroko edukiera du.
Tenperaturek behera egin dute eta suteen egoerak hobera egin du, baina 22 suk bizi-bizi jarraitzen dute
Sute handi batzuk geldiaraztea lortu badute ere, egoerak kezkagarria izaten jarraitzen du probintzia askotan. Guztiak Extremadurari so daude, Jarillako sutea dela eta (Caceres), suteak Salamancara jauzi egin baitu.
400.000 bat hektarea erre dira urtea hasi denetik baso-suteetan Espainian, gehienak abuztuan
Copernicus Europar Batasuneko programak asteazken honetan zabaldutako datuen arabera, dagoeneko 391.581 hektarea erre dira aurten Espainian. Iaz 42.615 hektarea kiskali ziren erregistratutako 219 baso-suteetan.
Abuztuko baso-suteek kaltetutako 10 herritatik ia 9k populazioa galdu dute mende hasieratik
Penintsulako ipar-mendebaldeko hainbat udalerritan biztanle galera % 50etik gorakoa izan da mende hasieratik hona.
Bederatzi pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiko laugarren gauean, horietako bi udaltzainak jotzeagatik
Atxiloketa horietako zortzi jai-eremuan izan dira, eta beste bat handik kanpo. Gehienak jabetzaren aurkako delituekin lotuta daude.
OCUk ohartarazi du lau gidaritik hiruk oraindik ez dutela autorako V-16 baliza erosi, eta erositako asko homologatu gabeak direla
Ibilgailu guztiek larrialdietarako hirukiak kendu eta V-16 larrialdi-argiak eraman beharko dituzte, derrigorrez. OCU kontsumitzaileen elkarteak, baina, jakinarazi du askok oraindik ez dutela erosi, eta gailua eskuratu duten askok homologatu gabeak erosi dituztela. 80 euroko isuna jasoko dute urtarrilaren 11tik aurrera.
Olatz Salvadorrek, Kai Nakaik eta Marenek Bilboko Udalaren kudeaketa eskasa salatu dute, Abandoibarreko kontzertuak direla eta
Larunbatean Abandoibarreko eszenatokian kontzertua eman behar zuten hiru artistek ohar bateratu bat kaleratu dute, Bilboko Udalaren aurka gogor eginez. Besteak beste, adierazi dute Udalak haien bizkar gainean utzi nahi izan zuela kontzertuak bertan behera gelditu izanaren ardura guztia, eta udalbatzako hainbat kidek iradoki zietela kolaboratuz gero aintzat hartuko zutela etorkizuneko programazioetan.
Ur-murrizketa gehiago Ipar Euskal Herrian, lehorteagatik: ureztatzea, arrantzatzea eta ibilgailuak garbitzea debekatu egin dute
Egoera bereziki kezkagarria da Zuberoa zeharkatzen duen Ühaitza ibaian. Izan ere, emaria nabarmen txikiagoa da: uztailean segundoko lau metro kubikokoa zen, eta abuztuan horren erdira jaitsi da.
Gasteizko kaleetan bizi diren maliarren zati bati Gipuzkoako egoitzetan emango diete ostatu, behin-behinean
Asilo politikoaren zain dauden 50 migratzaileetatik hamabost bat inguru Oñatiko eta Tolosako harrera etxeetan artatuko dituzte. Aurrez, baina, beharrezkoa da gainezka dauden egoitza horietan lekua egitea. Jaurlaritzak bideratuko ditu lekualdaketak, baina salatu du Espainiako Gobernuari dagokiola haiek zaintzea eta horren ardurari heltzea.