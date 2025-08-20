ENTZIERROA
Faltzesko Piloneko laugarren entzierroak zortzi zauritu utzi ditu

2025eko Faltzesko Pilomeko laugarren entzierroa

Reta ganadutegia (Gorozin) izan da Faltzesko Piloneko laugarren entzierroaren protagonista. Ia minutu bat behar izan dute zezenek ibilbidearen goialdetik agertzeko, baina orduan abiadura izugarria hartu dute eta korrikalari ugari kolpeak dituzte.

