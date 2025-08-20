Bilbao

La concejala de Seguridad asegura que la Policía seguirá actuando contra los campamentos de manteros

Euskaraz irakurri: Bideoa: Segurtasun zinegotziak baieztatu du Udaltzaingoak manteroen kanpalekuak desegiten jarraituko duela

Amaia Arregi, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, se ha referido al desmantelamiento del campamento donde vendedores ambulantes llegan de fuera de la capital pasaban la noche, y recalca las quejas de vecinos y comerciantes, así como la prohibición de montar una tienda de campaña en la calle.

Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren denuncian el “mal trato” del Ayuntamiento de Bilbao por la suspensión de sus conciertos en Abandoibarra

Las tres artistas afectadas por la cancelación de los conciertos del sábado en Abandoibarra han publicado un comunicado conjunto en el que cargan contra el Ayuntamiento. Entre otras cosas, han señalado que desde el Consistorio intentaron cargar la responsabilidad de la suspensión sobre ellas y que se les "insinuó" que si "colaboraban" se reconsideraría incluirlas en futuras programaciones.

