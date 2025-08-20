BILBO

Segurtasun zinegotziak baieztatu du Udaltzaingoak manteroen kanpalekuak desegiten jarraituko duela

Amaia Arregi, Bilboko Segurtasun zinegotzia, Radio Euskadin.
Amaia Arregi, en Radio Euskadi.

Amaia Arregi Bilboko Udaleko Segurtasun zinegotziak kaleko saltzaileen kanpalekuei buruz hitz egin du Radio Euskadin, eta azpimarratu du bizilagunen eta merkatarien kexak jaso zituztela, baita kanpaleku bat egitea debekatuta dagoela ere.

