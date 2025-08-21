ENCIERRO
Así ha sido el quinto encierro del Pilón de Falces

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da Faltzesko Piloneko bosgarren entzierroa
EITB

Última actualización

El quinto encierro de Pilón ha durado un minuto y y once segundo, el segundo encierro más largo hasta la fecha, y lo han protagonizado los toros de Eulogio Mateo de Cárcar, que han dejado varias caídas y tropezones.

