ENTZIERROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hona hemen Faltzesko Piloneko bosgarren entzierroko irudiak

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Faltzesko Piloneko bosgarren entzierroak minutu bat eta 11 segundo iraun du, orain arteko bigarren entzierro luzeena izan da eta Eulogio Mateo de Carcarren zezenak izan dira protagonista. Hainbat eroriko eta estropezu izan dira ibilbidean zehar. 

Nafarroa Pilongo entzierroa 2025 Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu