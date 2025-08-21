ASTE NAGUSIA
El grupo Mocedades vuelve a la Aste Nagusia de Bilbao 24 años después

Mocedades Aste Nagusia Bilbao BOS
18:00 - 20:00
Actuación de Mocedades, este miércoles, en la Aste Nagusia de Bilbao
Acompañado por la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) ha actuado este miércoles en el escenario de Abandoibarra. 

Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Música Fiestas Sociedad

