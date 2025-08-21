ASTE NAGUSIA
Mocedades taldeak Bilboko Aste Nagusian jo du, 24 urte geroago

Mocedades Aste Nagusia Bilbao BOS
18:00 - 20:00

Mocedades taldearen emanaldia, bart, Bilboko Aste Nagusian. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) lagun, Abandoibarreko eszenatokira igo dira bart Mocedades taldeko kideak, eta zaleek gozatu egin zuten emanaldiaz. 

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Musika Jaiak Gizartea

