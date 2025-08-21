ASTE NAGUSIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rozalén deslumbra en Bilbao

Rozalen aste nagusia bilbao
18:00 - 20:00
Concierto de Rozalén en la Aste Nagusia de Bilbao. EITB
Euskaraz irakurri: Rozalen musikariak Bilbon bildutako zaleak liluratu ditu
author image

EITB

Última actualización

La artista manchega actuó este miércoles en el escenario del Parque Europa de la capital vizcaína. 

Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Fiestas Música Sociedad

Más noticias sobre sociedad

incendio ourensen vilarino de conso efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los incendios forestales de agosto arrasan ya más de 350 000 hectáreas

Todavía hay una veintena de focos activos en Castilla León, Galicia y Extremadura, y el viento complica las tareas de extinción en varios puntos. Mientras tanto, la lluvia caída en las últimas horas en el norte de León está contribuyendo a controlar las llamas en el entorno de los Picos de Europa. Por otra parte, los efectivos terrestres llegados desde Euskadi regresan ya a casa. 

Cargar más