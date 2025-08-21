ASTE NAGUSIA
Rozalen musikariak liluratu egin ditu Bilbon bildutako zaleak

Rozalen aste nagusia bilbao
18:00 - 20:00

Rozalenen kontzertua, Bilboko Aste Nagusian. EITBren irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Albaceteko artistak kontzertua egin du, bart, Europa Parkeko eszenatokian. 

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Jaiak Musika Gizartea

