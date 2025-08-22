Guardar
Identificado un pesquero por un descarte ilegal en Donostia

La Guardia Civil atribuye a un barco de Laredo el vertido de hasta 700 kilos de boga en aguas de Mompás, tras la denuncia presentada por el colectivo ecologista Eguzki.
Euskaraz irakurri: Arrantza-ontzi bat identifikatu dute Donostian legez kanpoko bazterkinak uretara botatzegatik
Agencias | EITB

La Guardia Civil ha identificado a un pesquero con base en Laredo (Cantabria) como presunto responsable del descarte ilegal de entre 500 y 700 kilos de boga frente a la punta de Mompás, en San Sebastián. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente, tras una denuncia presentada por el colectivo ecologista Eguzki.

Según la denuncia, el suceso ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando supuestamente la embarcación vertió la carga sin respetar la normativa nacional y europea sobre desembarque y conservación de recursos pesqueros. El grupo ecologista sostiene que este hecho vulnera el Reglamento de la UE 1380/2013 y otras normativas autonómicas y estatales.

Eguzki, además, advierte de que el descarte masivo de boga no cuenta con ninguna de las exenciones previstas por la ley y podría constituir un delito contra los recursos naturales y la fauna. Por ello, reclama que se investigue y se apliquen las sanciones penales correspondientes.

