Arrantza-ontzi bat identifikatu dute Donostian legez kanpoko bazterkinak uretara botatzegatik

Guardia Zibilak Laredoko itsasontzi bati egotzi dio Monpaseko uretan 700 kilo boga isurtzea, Eguzki talde ekologistak salaketa jarri ostean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak Laredon (Kantabria) egoitza duen arrantza-ontzi bat identifikatu du Mompaseko puntaren aurrean, Donostian, 500-700 kilo boga legez kanpo botatzearen ustezko erantzule gisa. Diligentziak Ingurumen Fiskaltzara bidali dituzte, Eguzki talde ekologistak aurkeztutako salaketa baten ostean.

Salaketaren arabera, gertakaria abuztuaren 14an gertatu zen, ontziak ustez karga isuri zuenean, arrantza-baliabideak lehorreratzeari eta kontserbatzeari buruzko Espainiako eta Europako araudia errespetatu gabe. Talde ekologistaren arabera, gertaera horrek 1380/2013 EBko Erregelamendua eta beste araudi autonomiko eta estatu-mailako batzuk urratzen ditu.

Eguzkik, gainera, ohartarazi du bogako kentze masiboak ez duela legeak aurreikusitako salbuespenik, eta baliabide naturalen eta faunaren aurkako delitua izan daitekeela. Horregatik, dagozkion zigor penalak ikertzeko eta aplikatzeko eskatu du.

Gipuzkoa Donostia Arrantza Kantabria Ingurumena Gizartea

