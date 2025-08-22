ASTE NAGUSIA
Aburto hace un balance positivo de lo que va de Aste Nagusia: "No están pasando cosas relevantes"

Juan Mari Aburto Radio Euskadi
18:00 - 20:00
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Juan Mari Aburtok orain arteko Aste Nagusiaren balantze positiboa egin du
Preguntado por los delitos contra la autoridad, el alcalde de Bilbao ha señalado que son unos hechos de "una gravedad enorme", y cree que es necesario que la Policía recupere la legitimidad. En una entrevista en Radio Euskadi, ha mostrado su apoyo a la Policía Municipal y la Ertzaintza para seguir actuando. 

